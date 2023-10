32-aastane soomlane on tänavu lõpetanud poodiumil neljal puhul (Horvaatias, Portugalis, Sardiinas ja Eestis), kuid samuti on tal ette näidata katkestamisega päädinud sõiduvead Mehhikost, Soomest ja Tšiilist.

Just viimase, Tšiilis toimunud avarii valguses on soomlased mures, et nende rallimees võis oma šansid ise prügikasti visata. Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul ei kiirustanud samuti meie põhjanaabrite närve rahustama, vaid vastas keerutavalt.