ANALÜÜS ⟩ Valus oli mitte ainult Pärnu kaotus, vaid ka viis, kuidas see tuli

Pärnu Sadama korvpallimeeskond krooniti poolteist aastat tagasi Eesti meistriks ning tiimi juht Johan Kärp on mitu hooaega läinud julgelt mängima eurosarja. See on teema, kus tuleb arvestada võimalike valusate tagasilöökidega. Üks niisugune tuli teisipäeval vastu võtta.