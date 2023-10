«Ma olen pettunud Tänaku kangekaelsuses ja et ta Fordist lahkub. Ma oleks lootnud, et ta jätkab Fordis, et seal oleks üks tippsõitja. MM-sarjas on väga vähe tippsõitjaid, kes on võimeliseid suurepärasteks esitusteks,» alustas Ketomaa.