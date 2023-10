Selleks hooajaks toodi meeskonna etteotsa vormel 1 sarja kogemusega prantslane Cyril Abiteboul, kelle käe all on tiimi tehniline struktuur läbinud muudatusi. Nüüd loodab prantslane, et tal on ka sõitjapaar, kellega tiitleid jahtida. Nimelt on Thierry Neuville’il järgmiseks hooajaks juba kehtiv leping.