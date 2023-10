Tänak sõitis 2020.–2022. aastal Hyundais, kuid otsustas tänavuseks hooajaks naasta M-Sporti, et jahtida seal sõitjate tiitlit. Kahjuks ei osutunud see erinevate probleemide tõttu võimalikuks ja nüüd naaseb eestlane Lõuna-Korea autotootja juurde.

«Oti ja Martiniga (Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja – toim) sel hooajal koos töötamine on olnud nauding. Palju tööd on läinud sellesse, et unistus nende M-Sporti naasmisest saaks tõeks. Kahjuks ei lähe asjad alati nii, nagu sa loodad ja nende otsus hooaja lõpus tiimist lahkuda on tagajärg, mida peame aktsepteerima. Samal ajal peame mõtlema, mida saame 2024. aastal saavutada,» sõnas Millener M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.