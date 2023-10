Ott Tänaku taasliitumine M-Spordiga sai hoo sisse mullu 23. oktoobri hilisõhtul saabunud teatest, et eestlase ja Hyundai kolm hooaega kestnud koostöö saab läbi. Tänak on hiljem meediale kinnitanud, et sel hetkel ta veel ei teadnud, kas ja kus ta karjäär jätkub.