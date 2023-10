34. minutil lõi Mohamed Salahilt suurepärase söödu saanud Luis Diaz Liverpooli kasuks värava, tõusis aga suluseisulipp ja tundus, et VAR kinnitas kiirelt otsuse. Jäi mulje, et ränga eksimuse tegi VARi puldis olnud kohtunik Darren England.

Hilisemast selgitusest tuli välja, et olukord polnud nii lihtne. Videokohtunik England arvas, et väljakukohtunik oli Luis Diazi värava lugenud määruste päraseks ja seetõttu ei sekkunud. Staadionil viibinud kohtunikele tundus, et nende algne suluseisuotsus kinnitati.