Saaremaa on Tänakuga kaasnevaks publikumenuks valmis

Vaid mõni päev enne Tšiili MM-ralli algust teatas Tänak, et teeb rõõmu kodustele fännidele, kui tuleb starti Saaremaa rallil. Viimati võttis ta sünnisaare võistlusest osa 2017. aastal, kui sõitis Ford Fiesta WRC-autoga, kaardilugejaks hea sõber ja rallisõitja Georg Gross. Nüüd on Tänaku istumise all Ford Fiesta Rally2-auto ning eesmärk sõitu ja fännide kaasaelamist nautida.

Saaremaa ralli korraldajad ei tee saladust, et on Tänakut proovinud stardinimekirja saada igal aastal, kuid alati on midagi vahele tulnud. Kord on samal ajal toimunud MM-etapp, siis jällegi oluline testisõit. Nüüd aga Tänaku ja Saaremaa ralli kalender klappis ning nii saabki oodatu reaalsuseks.