Tänak andis üle-eelmise nädalal teada, et kavatseb võistelda Saaremaa rallil. Küll ei tee ta seda tavapärastes oludes: M-Spordi Ford Puma asemel on tal istumise all hoopis Ford Fiesta Rally2 masin, Martin Järveoja asemel loeb saarlasele kaarti Robert Virves.