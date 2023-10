Talvel EMi medaliga üllatanud Eesti mitmevõistleja: tervisega on asi käest ära

«Kindlasti on tervisega asi käest ära. Lihtsalt ei olegi sellist teravust ja minekut. Keha poolest on mingid asjad seganud, aga pigem on midagi organismis laiali. Ei ole särtsu, midagi on selle poole pealt paigast ära,» ütles Lillemets intervjuus ERRi spordile.