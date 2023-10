Uus hooaeg toob Kristjan Ilvesele ja tema konkurentidele nii mõndagi uut

Võistlusformaatides on oodata uuendusi kontinentaalkarikasarjas, kus võistluskavasse lisandub segateatesprint. Lisaks ootab Ruka maailmakarikaetapil ees uus formaat individuaalne compact, mis erineb tavapärasest Gunderseni meetodist. Nimelt näeb reegel välja, et suusarajale suunduvad võistlejad mitte hüppemäel saavutatud koha järgi, vaid fikseeritud stardiaegadega.

«FISi kahevõistluse komitee poolt välja toodud uuendused annavad alust arvata, et nad on pühendunud ala atraktiivsemaks muutmisele just pealtvaatajatele mõeldes. Meil on hea meel tuua Otepääle maailma parimad kahevõistlejad ja ootame kõiki kolmeks põnevaks võistluspäevaks meiega ühinema,» ütles Otepää MK-etapi korralduskomitee esimees Ago Markvardt.