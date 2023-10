Kelly Sildaru omaaegne rivaal tõmbas 23-aastaselt karjäärile joone alla

«Elus on kõige jaoks oma aeg ning nüüd on aeg küps selle postituse jaoks,» alustas kahel olümpial osalenud vigursuusataja Instagrami tehtud postitust.

«Pärast üheksat põnevust täis aastat on aeg võistlussuusatamisele lõpuks head aega öelda. Ma pole suurte sõnade inimene, kuid soovin lihtsalt tänada kõiki, kes mind sellel teel toetasid ning öelda, et see toetus tähendas mulle aastate jooksul väga-väga palju.