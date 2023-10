Eesti tugevaima mehe karm elu: enne iga võistlust tuleb võtta retseptipõhiseid valuvaigisteid

Heinla on läbi aegade võitnud Eesti Rammumehe tiitli kuuel korral, kuid Eesti tugevaima mehe tiitlit ta endale hetkel külge ei kleebi. «Selleks, et Eesti tugevaim olla, peaks Eesti meistrivõistlustel osalema, aga ma ei ole aastaid osalenud. Kuid, kui tulemuste põhiselt vaadata, siis kindlasti olen tugevaim küll,» tõdeb ta saatejuht Kalev Kruusile.

Hetkel kehtiv maailmarekord 40+ vanuste seas on 501 kg ning uuel hooajal on mehel kindel plaan olemasolev rekord üle lüüa ja tõsta 505 kg. «Mul on lapsest saati see ala sobinud, ma olen võitnud ja iga aasta paremaks läinud, see rekord tuleb ära teha.»