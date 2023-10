Zlatan palus oma laste emal kätt, kuid sai eitava vastuse: teist võimalust enam ei tule

Eelmisel aastal palus 42-aastane Ibrahimovic endast 11 aastat vanema elukaaslase kätt, kuid sai eitava vastuse. «Ütlesin talle, et pärast 20 koosveedetud aastat väärid sa olla minu abikaasa. Ta vastas, et ei pea minuga koosolemiseks abielus olema. Ta on tugev naine. Minu arvates on lahe, et ta eitavalt vastas. See pani mind temast veelgi rohkem lugu pidama,» rääkis Ibrahimovic.