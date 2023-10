Postimees kirjutas seekordses Nädalas põhjalikult valuvaigistite (liig)tarbimisest, kus meie tippsportlased tõdesid kurvalt, et sageli ei jää kõrgel tasemel muud üle, kui võistkonna survel tablettidega valu alla suruda ja edasi võistelda. Staažika spordiarsti Gunnar Männiku sõnul on see aga erakordselt vale käitumine, mis võib halvimal juhul lõppeda traagiliselt.