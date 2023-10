30-aastast prantslast testiti pärast 20. augusti matši Udinesega. Pogba dopinguproov sisaldas keelatud aine, sünteetilise testosterooni jälgi. Sarnase dopinguaine kasutamise eest on eelnevalt määratud kahe- kuni nelja-aastaseid võistluskeeldusid.

Lisaks võistluskeelule on väga tõenäoline, et Pogba jääb ka töötuks. Torino Juventuses mängiv superstaar on vähemalt praegu Itaalia hiiuga seotud 2026. aastani ning selle ajaga teeninuks ta vähemalt 30 miljonit eurot.