Aivar Pohlak: minu nõrkuseks on, et ma ei oska käituda ootustele vastavalt

Näiteks teatas autopartner ABC Motors teisipäeval Õhtulehele, et kui jalgpalliliit firma väärtustega ühtivat seisukohta selgelt välja ei ütle, kaalutakse koostöö lõpetamist. Õlletootja A. Le Coq aga märkis, et kui Lillekülas peaks mängima mõni Venemaa koondis, ei saa staadioni nimi enam olla firmaga seotud (praegu on see teatavasti A. Le Coq Arena).