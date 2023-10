Lõiv kordas MK-etapil hooaja parimat tulemust

«Hooaeg on olnud väga pikk ja mentaalselt on end üsna raske kokku võtta, et nii hilissügisel veel pingutada. Samas hooaja viimane lühirajasõit kukkus vist kõige paremini välja,» rääkis Lõiv võistluse järel pressiteate vahendusel. «Stardist sain kenasti ära. Esimesel ringil andsin mõned kohad ära, aga kuna grupp oli suur ja vahed väikesed, siis säilis motivatsioon ees olevaid tüdrukuid püüda. Peale kahte esimest ringi hakkas keha ilusasti tööle ja tegin kenad ringiajad. Püüdsin korraga kinni ühe pisikese eesoleva grupi ja liikusin peagrupi saba peale. Olin 10.-11. positsioonil ja kogu peagrupp oli mu ees, kuid seejärel tehti kiirendus ja nad olidki jälle läinud. Viimasel ringil läks nii raskeks, et korraga läks mööda kolm naist: Jenny Rissveds, Jolanda Neff ja Kate Courtney.»