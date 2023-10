Kristin Kuuba jõudis MK-etapil poolfinaali

Kuuba sõnas pärast mängu, et on veerandfinaalis saadud võiduga väga rahul. « Tegu on kindlasti olulise võiduga. Vastaseks oli tugev Prantsusmaa mängija, kellele kahes viimases omavahelises mängus olen pidanud alla vanduma. Sel korral taktika töötas ning mul on hea meel, et õnnestus revanš võtta,» ütles ta.