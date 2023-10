Tänak Saaremaa rallist: Torn hoidis tempot peal, päris niisama ei saanud me sõita

Laupäevahommikuse ringiga suurendasid Tänak ja sel korral talle kaarti lugenud Robert Virves oma Ford Fiesta Rally2 autoga edu Torni ja Kuldar Siku (Škoda Fabia RS Rally2) ees 14,9 sekundile. Pärastlõunal peetud kuuest katsest neli võitsid aga Torn ja Sikk.

Pärastlõunal pidime justkui hoidma ja koju tooma. Olgem ausad – Ken hoidis piisavalt palju tempot peal, et päris niisama ei saanud me ka sõita. Olud olid rasked ja ralli väga-väga keeruline. Teed on kiired ja üllatusi palju.