Eesti sai Põhja- ja Baltimaades ainulaadse maailmatasemel spordirajatise

Lisaks rannajalgpallile on multifunktsionaalne liivaväljakuga sisehallis aastaringsed tingimused rannavõrkpalli, -tennise, -käsipalli ja teiste rannaspordialade harrastamiseks. Jõulumäe spordihoone on seejuures Balti riikide ja Põhjamaade ainus, mis vastab rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) nõuetele. See võimaldab Eestis korraldada aastaringselt rahvusvahelisi rannajalgpalli võistlusi, talvisel perioodil saab keskuses läbi viia ka treeninglaagreid ja koolitusi.