Nimelt avastas F1-sarja rehvitootja Pirelli reedel, et nende tootega on Kataris probleeme ja seetõttu asuti asja uurima.

Pirelli mootorispordi osakonna juht Mario Isola tunnistas samuti, et rehvi konstruktsiooniga on Kataris probleeme ja seetõttu ei ole nende eluiga nii pikk, kui võiks oodata. Kuigi probleemile hakati kohe lahendusi otsima, siis sõitjaid pahandas fakt, et nad said sellest teada meedia kaudu.