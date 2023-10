Kesk-Euroopa rallil näeb taas kümmet Rally1-autot

Kuigi enamasti pole tänavu 10 Rally1-autot ühel rallil kokku saadud, siis Kesk-Euroopas sünnib see taas. Kui Tšiilis aitas sellele kaasa fakt, et M-Sport Ford oli stardis nelja masinaga, siis nüüd on neil stardis masinaid kolm. Nelja autoga tuleb kohale Toyota.