Eile varahommikul tungisid Hamasi võitlejad Iisraeli ja külvasid Gaza sektori äärses piirkonnas hävingut. Ametlikel andmetel on hukkunud juba üle 600 Iisraeli kodaniku ja ilmselt see number veel kasvab. Lisaks on Hamas viinud läbi mitu suurt raketirünnakut.