Eesti üks edukamaid jalgpalliklubisid vallandas Putinit õnnitlenud peatreeneri

Nüüdseks on teada, et serblasest juhendajale sai saatuslikuks Facebooki postitus, kus ta õnnitles 7. oktoobril 71. sünnipäeva tähistanud Vladimir Putinit.

«Me ei saa lubada, et peatreener esineks jätkuva sõja ajal selliste avaldustega. Jovanovic mõistis, et tahame koostöö lõpetada. Tema sõnutsi polnud Facebooki postitusel poliitilist tausta. Teame, et serblased on meie idanaabri vastu leebemad, seal ei tekitanud avaldus mingeid reaktsioone.»