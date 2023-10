JÄRELVAADATAV ⟩ Võru seljatanud Selver/TalTech jätkas võidukäiku

Võru juhendaja Oliver Lüütsepp: «Pärnu vastu mängisime kohati päris lahedat võrkpalli. Aga nagu kõik hooaja alguse kohta räägivad, nii tuleb ka meil rabedaid hetki sisse. Ebakõlasid on, aga usun, et need lähevad hooaja edenedes naturaalsel moel välja. Meeldis see, et neljandas geimis olime vist 16:19 taga, ent suutsime kaotusseisust välja tulla ja selle geimi enda kasuks keerata, see on väärtuslik kogemus sellele koosseisule. Sellele, et Shonari Hepburn pani 9 blokki, ei osanud panustada, meeldiv üllatus,» kommenteeris Lüütsepp.