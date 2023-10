Korvpallur Artur Konontšuk üritab läbilööki Hispaania kõrgliigas ning ihkab tõusta Euroopa tippklubide radarile. Seni peamiselt Eesti tiimides mänginud 23-aastane Konontšuk tõdes, et mängutase on Hispaanias kardinaalselt erinev ning tema eesmärk on saada kvaliteetseks viskavaks rollimängijaks.