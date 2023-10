Nelja aasta eest tõusis United esiliigasse ja hüppas sealgi kohe paremate sekka, ent kolm esimest aastat andsid 3., 4. ja 6. koha. Läinud talvel kutsuti peatreeneriks aastaid Levadias töötanud Vladimir Vassiljev, kelle käe all on esinetud edukalt.

Esiliiga esikohta matemaatilises plaanis veel saadud pole, sest FC Flora U21 meeskonnal on pidamata kuus mängu ja nõmmelastest 17 punkti vähem. Ent meistriliigasse duublid tõusta ei saa, siin oli Unitedi ainus konkurent Viimsi JK. Neil on viis vooru enne lõppu vastavalt 77 ja 62 punkti ning et tänu edule omavahelistes kohtumistes lõpetabki United konkurendist eespool ka juhul, kui kaotaks kõik oma viimased mängud ja too võidaks.