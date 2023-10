Eestis on seni sõidetud MM-rallit neljal korral, viiendat tuleb ilmselt veel ootama jääda. Tuleval aastal võtab Eesti koha Läti, kus sõidetakse MM-rallit esimest korda.

Rallit.fi kirjutab, et tõenäoliselt kuulub Rally Estonia just EM-kalendrisse ja on üks kolmest kruusarallist. Ülejäänud viis rallit peetakse asfaldil.