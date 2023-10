Barcelona on viimased kolm hooaega proovinud kulusid vähendada. Seetõttu on vähendatud klubi eelarvet, vähendatud mängijate palkasi ja mõnel mehel ka minna lastud. Ometi ei ole astutud sammud tulemust toonud. 2PlayBook avaldas oma iga-aastase aruande, millest selgub, et Katalaani klubi kaotas aastaga 56,6 miljonit eurot. Põhiliselt on selles süüdi lepingute enneaegsed lõpetamised.