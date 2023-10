M-Sport keskendus Tänaku masina arendamise asemel hoopis teisele autole

Soome portaal Rallit.fi kirjutab, et 2019. aasta maailmameistri sõnul pole M-Sport Ford Pumale aasta jooksul ühtki uuendust toonud ja see oli üks põhilisi põhjused, miks ta tiimist lahkus.

Samal ajal on Briti tiim investeerinud kõvasti hoopis Ford Fiesta Rally2-autosse, millega võisteldakse WRC2-arvestuses. Pole ka ime, sest Fiesta on loodud erakliente silmas pidades ja auto oli kiirematest konkurentidest maha jäänud.

«Pusle viimaseks tükiks on jahutussüsteem, mis tuleb FIA (Rahvusvaheline Autoliit - C.K.) juures homologeerida,» lisas ta. Kuigi arendustööd on tehtud kõvasti, siis väliselt erilisi muudatusi auto teinud ei ole. Vaid esistange on saanud uue kuju.

Tiimi eesmärgiks on see homologeerida, et Adrien Fourmaux autol saaks selle juba Kesk-Euroopa rallil kasutusse võtta. Fourmaux on tänavu näidanud Fiesta Rally2ga päris head kiirust, kuigi alati pole õnnestunud seda tulemuseks vormistada.