Iisraelis mängiva Eesti koondislase koduklubi tabas Hamasi rünnakute tõttu lein

Iisraelis välja kuulutatud mobilisatsioon puudutas otseselt ka Alliku koduklubi. «Iisraelis on ajateenistus kohustuslik nii meestele kui ka naistele. Meestel kestab see kolm, naistel kaks aastat. Meie võistkonnas on ka neli sõdurit, kes kutsuti tolsamal päeval kuhugi pataljoni. Olen ühe meeskonnakaaslasega suhelnud. Päris rindele pole neid saadetud, kuid nad on baasides valmisolekus,» avaldas Allik intervjuus Postimehele.