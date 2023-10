Veerandsada sportlast saab õppimise toetuseks haridusstipendiumit

Sportlased hindavad haridusstipendiumeid kõrgelt. Tallinna Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas bakalaureusekraadi omandav iluuisutaja Niina Petrõkina sõnul tähendab stipendiumi saamine talle väga palju. «Stipendium toetab mind erinevates õppevaldkondades. See aitab oluliselt kaasa minu haridusteekonnale ning annab mulle võimaluse keskenduda õpingutele. Olen väga tänulik EOK-le selle tunnustuse eest ja olen põnevil selle võimaluse ees, mis see mulle pakub!» ütles Petrõkina EOK pressiteate vahendusel.

EOK büroojuhi Jaanika Eilati sõnul on stipendium sportlastele hea abivahend. «See projekt soodustab sportlastel sportlaskarjääri ajal või pärast karjääri lõpetamist omandada kõrg- või kutseharidust. Meil on hea meel, et 20 aastat kestnud projekt on jätkusuutlik,» ütles Eilat.

Eesti kõrgkoolidest on esindatud Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Taltech, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Sisekaitseakadeemia, Estonian Business School, Mainor; väljaspool Eestit Essec Business School, Freie Universität Berlin, Management Center Innsbruck, Middle Tennessee State University, University of Alaska Fairbanks, University of Konstanz, University of Hawaii at Manoa, Virginia Commonwealth University.