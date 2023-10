Endine Viimsi treener: mind vallandati kõigest 20 minutit pärast Putini õnnitlemist!

Venemaa portaal sport24.ru tegi Jovanoviciga intervjuu ja uuris, kuidas vallandamine ikkagi käis? «Mulle helistas klubi president. Soovitas postituse (kus Jovanovic õnnitles Putinit – toim) eemaldada, et muidu on see pahasti nii minule kui ka klubile. Eemaldasingi postituse – mitte et ma seda tahtnuks, aga et meil klubiga poleks probleeme. Mul oli hea leping ja vajasin tööd.