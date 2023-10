Aserbaidžaani eksjalgpallurid on enne mängu Eestiga omade võimalustest risti vastupidisel arvamusel

«Peame Eestis võitma. Vastane ei ole meist tugevam, pigem on nõrgem. Jah, Bakuus ei suutnud meie koondis eestlasi võita (tulemus oli 1:1 – toim), aga ma kategooriliselt pole nõus seisukohaga, et võõrsil saadavat võitu tuleks pidada üllatuseks. Eesti pole Hispaania ega Saksamaa. Kui meie jalgpallurid näitavad kõike, mida suudavad, võime võita,» ütles portaalile azerisport.com Aserbaidžaani koondise endine poolkaitsja Ceyhun Sultanov.

Ta märkis, et välisklubides mängivad koondislased on heas vormis ning loodab, et nad suudavad seda näidata ka koondises.