Klæbo elas treeningul üle äreva momendi: hea, et ühtegi fotograafi läheduses polnud

Klæbo rääkis väljaandele Dagbladet, et läks oma elukaaslase Pernille Dösvikiga rullsuusatama, kui äkki hakkasid neid taga ajama kaks suurt koera.

«Neile ei meeldinud rullsuuskade heli. Nad jooksid meie poole ja hakkasid suusakeppe ja näppe hammustama. Olin üsna ärevil, kuid õnneks möödus olukord kiiresti. Alles siis sain aru, et see polnudki nii ohtlik. Ma arvan, et minu pulss pole USAs kunagi kõrgem olnud. Olin oma maksimumi lähedal,» rääkis Klæbo.