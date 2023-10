Seda, et enne olümpiamänge keskendutakse korraldajalinna- või maa puudustele, on tavaline. Näiteks Pekingi olümpiamängude ajal räägiti sudust, Rio de Janeiro mängude eel vee reostatusest ja Ateena olümpia eel turvalisest. Pariisi puhul on peamiseks kõneaineks just voodilutikad.