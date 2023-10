VIDEO ⟩ Häbiväärsed kaadrid: profitennisist tuli väljakule, aga ei viitsinud mängida

Paire on karjääri jooksul saanud korduvalt kriitikat, sest ei paista alati endast väljakul kõike andvat. Nüüd aga suutis ta isegi enda kohta väga kehva partii kokku panna.

Nimelt on sotsiaalmeediasse lisatud video, kus on näha, et 34-aastane prantslane ei ürita absoluutselt pingutada Martinezi vastu. Kusjuures esimese seti kaotas ta 0:6 ja kokku teenis ta terve seti peale vaid kuus (!) punkti.