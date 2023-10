Enne Budapesti MMi andis Norra kergejõustiku üheks suuremaks täheks olev Jakob Ingebrigtsen teada, et tema starti ei tule, kui tema isale Gjertile antakse akrediteering. Nõnda jäetigi treener akrediteeringust ilma ja nüüd on selge, et sama saatus ootab teda uuel hooajal.