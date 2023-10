Itaalia jalgpalliliit andis oma kodulehel teada, et Tonalit ja Zaniolot küsitleti Torino linna prokuratuuri poolt seoses ebaseaduslike kihlvedudega.

«Hoolimata nende tegudest on alaliit arvamusel, et selles olukorras olevad mängijad ei ole sellises tujus, et nad saaksid järgmistel päevadel oma kohustusi täita,» seletas jalgpalliliit, miks Inglismaa kõrgliigas, vastavalt Newcastle Unitedis ja Aston Villas, mängivad Tonali ja Zaniolo koondisest eemaldati.