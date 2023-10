Kuid jalgpall on ikkagi meeskonnaala, Eesti kaotas mängu, mida loodeti võita, ning nõnda lahkus noor mängumees platsilt kahetiste tunnetega. «Jah, see mäng tekitas vastakaid tundeid. Debüüdi eest on heameel, aga tablool on neljas kaotus järjest. See heameelt ei tekita,» lausus Vetkal.