Selleks hooajaks Kunluni Red Stariga liitunud Pulkkinen on üks väheseid eurooplasi, kes veel KHLis mängib. Mullu Tšeljabinski Traktori ridades mänginud soomlane sai kevadel kõvasti kiita toonaselt tiimikaaslaselt Nikita Tertišnilt, kelle sõnul on Pulkkinen juba venestunud.

«Pulkkinen on juba nagu üks Vene mängijatest. Me oleme kõik semud siin, meil pole kodakondsust. Ta on põhiliselt tiimimängija. Ta mängis Tšeljabinski särgis, mitte Soome koondise särgis. Ja siin on tal kodu,» rääkis Tertišni kevadel Championatile.