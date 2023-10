Kuivõrd Messi tüüris Argentina koondise mullu detsembris maailmameistriks, oli ta niikuinii üks suurimaid soosikuid Ballon d'Orile, kuid kui uskuda Horvaatia väljaande Jutarnji poolt vahendatud Dosetti sõnu, on asi praeguseks ka kivisse raiutud.

«Lionel Messile öeldi täna, et just tema on 2023. aasta Ballon d'Ori võitja,» kulges peretuttava reedel öeldud lause, mis vähem kui 24 tunniga jõudnud juba igasse maailma nurka.