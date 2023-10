Jefimova saab treenida koos 18-kordse maailmameistriga

«Tegelikult oli see ikkagi päris suur üllatus minu jaoks, sest minuga samas vahetuses ujus Ruta Meilutyte, kes sai viimasena finaali. Ma arvasin ausalt öeldes, et ta paneb õhtul veel juurde,» meenutas Jefimova usutluses ERRi spordile eelnimetatud võistlust. «Meil oli päev enne kaks trenni ja samal nädalal meil oli veel jõusaal päris tugev.»

Augustis 30. sünnipäeva tähistanud Sjöströmi CV on väga võimas. Tema auhinnakapist leiab olümpiakulla, -pronksi ja kaks hõbedat. Pika raja MMil on ta triumfeerinud tosinal, lühikeses basseinis kuuel korral. Lisaks on rootslannal neilt võistlustel 11 hõbedat ja neli pronksi. Ja ka see pole veel kõik...