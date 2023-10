Kalev/Cramoga liitus ameeriklasest skoorimasin

Peatreener Heiko Rannula ütleb, et Mathis on treenerite vaateväljas olnud juulikuust alates: «Mõnikord teeb saatus omad käigud ja nüüd oktoobris saime võimaluse ta Kalevisse tuua. Kui varem otsisime pigem traditsioonilisi palliga mängivaid tagumisi, siis tema tugevuseks on väga hea ilma pallita liikumine. Lisaks on Anthony tõestanud läbi karjääri, et ta on väga ohtlik ja stabiilne viskaja. Ta tekitab rünnakul teistele ruumi ja teeb palliga kiireid otsuseid. Eesmärk on pall paremini liikuma saada ja praeguste mängijate tugevused paremini esile tuua.»