Aserbaidžaani alistanud Austria kindlustas koha EMil

See tähendab, et Austrial on valiksarjas peetud seitse mängu ja nendega on kogutud 16 punkti. Sellega hoitakse hetkel sama palju punkte kogunud Belgia järel grupis teist kohta, mis viib viimasena EMile.

Kolmandal kohal oleval Rootsil on hetkel koos 6 silma ja neil on veel jäänud pidada kolm mängu. See tähendab, et maksimaalselt on neil võimalik koguda 15 punkti ehk esimest kahte enam võimalik püüda pole.