Tehniline probleem röövis verinoorelt Eesti supertalendilt võidulootuse

Teises sõidus tõusis Volt kiirelt nende sõitjate hulka, kes olid jagamas poodimumikohti. Kuni viimase ringini käis tal äge heitlus Langeveldiga, kes just viimasel ringil suutis temast mööduda. Kui esmalt tähendas see Ruben Voltile neljandat kohta, siis sõidu järgselt sai teisena lõpetanud Marco Butti 5 sekundilise ajakaristuse ja see tõstis Volti poodiumile ning ühtlasi oli ta alla 25-aastaste sõitjate arvestuses sõidu võitja.

Ruben Volt: «See oli nauditav võidusõit ja Langeveldiga olid meil head lahingud. Ta otsis viimastel ringidel kogu aeg võimalust ja viimasel ringil suutis oma auto nina ühes kohas ikkagi vahele saada ja edasi polnud mul midagi teha. Kokkuvõtvalt olen rahul, me läksime sõitma oma sõitu ja olime juba ette teadlikud, et Vallelunga rada sööb korralikult rehvi ja Honda puhul mõjub see esirehvidele rohkem. Säästsime teadlikult rehvi ja see toimis.»