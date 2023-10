Thomas Häberli: olgem realistid! Tarmo Kink: niisuguse mõttemaailmaga me kõrgemale ei tõuse

Eesti jalgpallikoondise reedene 0:2 kaotus endast FIFA edetabelis tagapool asuvale Aserbaidžaanile oli tõsiasi ning peaaegu tõsiasi on see, et lõpetame oma alagrupis viimasel kohal. Sama palju, kui tulemused, on mõtteainet andnud ka meie meeste mängupilt. Ekskoondislase Tarmo Kingi meelest peavad endale otsa vaatama nii treenerid kui ka mängijad.