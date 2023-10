Nimelt kirjutab osa väljaandeid, nende seas ka endine sõitja Luciano Burti, et meeskonna pealik Christian Horner soovib tiimi hallist kardinalist Dr. Helmut Markost lahti saada.

Nimelt on Red Bulli asutaja Dietrich Metschitzi surmast saati käinud tiimi sees tulised arutelud selle üle, kes võistkonda kontrollib, ning Horner on väsinud sellest, et tema kui tiimipealiku arvamus tegelikult rolli ei mängi.