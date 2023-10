Lappi liitus sel hooajal Hyundai rallitiimiga, kus näidanud head minekut. Neljal korral pjedestaalile tõusnud soomlane paikneb MM-sarja punktitabelis kuuendal positsioonil. Need saavutused on talle ka järgmiseks hooajaks toonud lepingu, ent Lappi ei soovi täpsustada, millise täpsemalt ja kellega.

«Olen väga heas seisus. See on kõik, mida saan hetkel öelda,» lausus Lappi Iltalehtile antud intervjuus, kus kinnitas, et enne tema avaldust peab teadaande väljastama meeskond, kus ta sõitma hakkab. «Põhimõtteliselt nii on jah. Ma ei tea, millal see kõik juhtub. Harva läheb sellega jõuludeni.»